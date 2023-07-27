布林肯：AUKUS敞开大门 欢迎纽西兰

（法新社威灵顿27日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天提出纽西兰和其他国家加入「澳英美三方安全伙伴关系」（AUKUS）防务协议的可能性，而此方面合作可能激怒纽西兰的主要贸易伙伴中国。

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纽西兰正考虑在非核方面与AUKUS进行合作。布林肯表示：「对纽西兰和其他伙伴敞开大门；当他们认为适当时候，就可以参与进来。」

纽西兰总理希金斯（Chris Hipkins）昨天表示，只要不涉及核动力潜舰开发，纽西兰对于在AUKUS防务协议中可能扮演的角色「保持开放态度」。

纽西兰自1980年代中期以来已实现无核化。

确实，纽国官员似乎着眼在网络、人工智慧（AI）和极音速武器（hypersonic weapons）等国防技术的合作。这些领域归属于AUKUS防务协议中所谓的「第二支柱」（pillar two）。

纽西兰和澳洲是美国在南太平洋的主要盟友。不过，纽西兰近来被指控把它与中国贸易关系置于「五眼联盟」（Five Eyes）友谊之上。这个联盟由澳洲、美国、英国、纽西兰和加拿大组成。

北京强烈反对AUKUS防务协议，称这协议破坏此地区稳定。

纽西兰外交部长马胡塔（Nanaia Mahuta）表示，目前尚未就AUKUS「达成任何协议」，纽国内阁必须在达成协议之前，考量所有的提案内容。（译者：纪锦玲）

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