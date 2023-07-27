法国指控4人 涉嫌向中俄出售机密晶片技术

（法新社巴黎27日电） 法国一名司法部门消息人士今天表示，当局已对4人提出指控，因为他们涉嫌向中国和俄罗斯出售高科技工业机密。

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消息人士说法报导，自3月24日以来已有4人遭到指控，包括2名中国人和2名法国人，其中包括高科技公司Ommic的2名高阶主管。Ommic是一家总部位于巴黎附近的半导体公司，拥有100多名员工。

美国晶片制造商和康电讯（Macom Technology）今年稍早同意收购Ommic，并表示将把这座法国工厂打造成欧洲半导体中心。

「巴黎人日报」（Le Parisien）报导，Ommic已逐渐受到63岁中国公民张若丹（Ruoadan Zhang）控制。他透过在法国创建的投资基金购买Ommic高达94%的资本，并于2018年成为Ommic总裁。

消息人士表示，Ommic总经理罗齐（Marc Rocchi）和一名中国籍经理涉嫌违背法国国家利益，向外国势力提供系统、文件或档案等资讯。

一旦罪名成立，他们将面临最高15年徒刑。

据「巴黎人日报」，罗齐遭控故意规避规则，向中国和俄罗斯提供功能强大的晶片与敏感技术资讯。

率先披露此案的「巴黎人日报」指出，调查人员发现疑似价值近1200万欧元（约新台币4亿元）的技术出口。

据报导，Ommic的法国经理涉嫌亲自交付晶片给俄罗斯客户，还利用伪造文件将产品出口给中国军火制造商。

「巴黎人日报」指出，法国反间谍机构怀疑中国投资人正设法将法国技术转移到中国，特别是Ommic专精的半导体制造技术能力。

© 2023 AFP