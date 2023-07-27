美前情报官员：政府握有「不明空中现象」相关证据却选择隐匿

（法新社华盛顿26日电） 美国国防部前情报官员格鲁施今天在国会委员会作证说，人类在宇宙中并不孤单，他「绝对」相信政府握有与「不明空中现象」事件有关的证据，却选择隐匿消息。

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在官方措辞中，「不明飞行物」（UFO）一词已被「不明空中现象」（UAP）所取代。格鲁施（David Grusch）说，他完全相信政府手中握有相关证据以及所谓的「非人类来源」飞行器残骸。

研究神秘飞行物和不明物体的话题经常激起人们对外星人的好奇与讨论，但近年来，民主党和共和党都担心飞行员目击的神秘飞行物恐与美国敌对国家有关，因而将其视为国家安全问题，并推动进行更多研究。

格鲁施在国会众议院监督次级委员会（House Oversight subcommittee）提供的证词备受各方瞩目，外界认为，这是对不明空中现象领域的最新进展。

格鲁施说：「我在履行公务期间，获悉当局数十年来一直在进行非人类来源飞行器残骸的回收工作与逆向工程计画。」

他说：「就我搜集而来的资料，我决定向上级长官和多名监察官员呈报这些消息，实际上成为一名吹哨人。」

在听证会中被问及细节时，格鲁施一再表示，他无法在公开场合发表评论，因为这些属于机密资讯。

他说，美国政府不仅向公众隐瞒了「不明空中现象」的相关资讯，也未告知国会，他还亲自访问对非人类来源飞行器有直接了解的人士，其中许多人还以照片、官方文件和机密口头证词等形式分享了令人信服的证据。

当被问到美国政府是否掌握有关外星生命的资讯时，格鲁施说，美国可能自1930年代以来就已经意识到「非人类」活动的存在。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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