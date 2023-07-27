美国在巴布亚纽几内亚 部署海岸防卫队巡逻舰

（法新社莫士比港27日电） 美国国防部长奥斯汀今天宣布将在巴布亚纽几内亚部署美国海岸防卫队巡逻舰，在与中国争夺影响力的激烈竞争中扩大军事足迹。

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美国首位访问巴布亚纽几内亚的国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）表示：「美国海岸防卫队的巡逻舰将于8月来到这里。」

美国最近与巴纽签订双边「国防合作协议」（Defence Cooperation Agreement，DCA），这项协议提供了美国进入南太平洋战略重地的军事管道，美国在巴纽部署巡逻舰，便是此协议产物。

美国热衷于展现加强安全合作可使区域伙伴受益，同时亦能消弭民众对卷入美中竞逐区域影响力的忧虑。

奥斯汀强调，海岸防卫队巡逻舰的部署，有助巴纽阻止非法捕鱼和贩运等活动，保护薄弱的海洋资源免受掠夺。

根据美国与巴纽的军事协议，美军可在巴纽6个主要港口和机场驻守部队和舰艇，包括在曼奴斯岛（Manus Island）上的隆布鲁海军基地（Lombrum Naval Base），以及首都莫士比港（Port Moresby）的设施。

「美国及其盟国正寻求阻止太平洋岛国与中国建立安全关系，在台湾紧张局势，以及北京与索罗门群岛签署安全协议后，此一担忧日益加剧。」 马拉普今天表示，与美国的防务合作将增强巴纽的能力，「并非联合准备战争」。

马拉普对记者说：「美国在世界任何地方发动攻击，并不需要巴纽土地当跳板。美国在菲律宾、韩国和其他地方都有基地，它们距离中国更近。」

© 2023 AFP