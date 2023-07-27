部分购票须刷脸验证 瑞恩航空在西班牙遭申诉

（法新社维也纳27日电） 欧洲知名数位隐私权倡议团体「不关你事」（noyb）向西班牙当局提出申诉，指控受欢迎的欧洲廉航公司瑞恩航空（Ryanair）强迫部分乘客进行「侵犯隐私的脸部辨识程序」。

广告 继续浏览后续

总部在奥地利维也纳的noyb指出，来自爱尔兰的瑞恩航空要求透过线上旅行社订票、而非直接在其网站或应用程式（app）订票的乘客，进行「强制性的『认证程序』，这涉及侵犯隐私的脸部辨识」。

noyb在声明中表示：「瑞恩航空并无合理的理由来实施这套系统，反而似乎为了获取优于其他订票管道的不公平竞争条件，而愿意侵犯客户的个资保护权利。」

瑞恩航空并未立即回覆法新社的置评请求。

noyb说，这起诉讼源于一名西班牙客户透过巴塞隆纳线上旅行社eDreams订购瑞恩航空一架航班的机位后，接获航空公司电邮通知要求她完成「验证程序」。他们是向西班牙资料保护局（Spanish Data Protection Agency，AEPD）提出申诉。

瑞恩航空在官方网站上注明，若客户是透过「与瑞恩航空并无销售机位商业协议的第3方旅行代理商」订票，便有必要验证身分。

瑞恩航空提供2种线上验证方式，其中收费仅59欧分的「快捷版」是使用瑞恩航空合作伙伴GetID的人脸辨识技术。另有第3种验证方式是搭机前直接到机场登机柜台进行，但瑞恩航空提醒：「我们不建议这个选项，因为在机场办理会有费用。」

noyb表示，依照欧洲联盟（EU）的通用资料保护规则（GDPR），瑞恩航空这种侵犯隐私的程序必须经过客户同意；但关于此项程序的目的，瑞恩航空并未提供「可以理解的资讯」。

© 2023 AFP