金正恩会见俄国防长 收到蒲亭签名信函

（法新社首尔27日法新社）北韩官媒今天报导，北韩领导人金正恩在韩战「停战协定」签署70周年的庆祝活动中会见了俄罗斯国防部长和中国高阶代表团，是疫情爆发以来外界首度看到金正恩会见外宾。

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北韩中央通信社（KCNA）报导，金正恩与俄国防部长萧依古（Sergei Shoigu）「友善会谈」；萧依古并把俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）的「签名信函」交给了金正恩。

北韩中央通信社报导，今天庆祝活动的「盛大表演」登场前，金正恩还会见了由中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长李鸿忠率领的中国党政代表团。期间，李鸿忠「有礼地把习近平的私人信函转交给尊贵的金正恩同志」。

北韩庆祝的是韩战1953年7月27日「停战协定」签署70周年纪念，北韩习惯将这一天称为「战胜节」。

北韩中央通信社报导，金正恩和萧依古「情绪高昂地回顾了朝鲜民主主义人民共和国与俄罗斯之间深厚的友谊史」，并针对「国防安全领域以及地区和国际安全环境等彼此共同关注的议题」进行讨论。

北韩中央通信社在另一则报导中说，金正恩和萧依古同时参观了武器展，在这位俄罗斯部长面前展示出「新型武器和装备」。

金正恩一向坚定支持莫斯科的乌克兰入侵行动，据美国说法，北韩的支持行动包括提供俄国火箭和飞弹。

北韩中央通信社进一步报导说，参观武器期间，金正恩告诉萧依古，这些武器和装备是依北韩国家国防计画所发明制造的。他并「一再表达，自己深信俄国军队和人民将取得莫大成功」。

© 2023 AFP