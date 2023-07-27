香港民研所：六四和台湾等敏感议题民调结果不再公布

（法新社香港27日电） 过去常被亲中阵营攻击的香港民意研究所今天表示，将「与时俱进」，不再公布诸如六四事件或台湾独立等主题的民调结果。

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相关议题被北京视为禁忌。香港2019年发生大规模民主抗争且暴力频传后，中国已经收紧对香港的控制。

目的在让异议人士噤声的「港区国安法」也已于2020年生效，诸多公民组织在政治压力下关闭。

香港民意研究所上个月在政府部门「建议」下，取消公布与六四事件相关的民意调查结果。

香港民意研究所主席钟庭耀今天宣布，从本月开始将大幅减少公开约半数民调结果，在10项调查当中的56道问卷题目，其调查结果将不公开。

受影响的调查面向从对政治团体的支持度，到诸如「您是否信任北京中央政府」这种「民族议题」。

钟庭耀否认此举是在自我审查，强调这是为了「节省我们的资源和精力」，另一个原因则是民众对相关数据的需求与日俱减。

他告诉法新社：「我们没有谘询过政府…不过我们知道某些政府部门过去进行过的所谓风险评估。」香港民意研究所原定于六四周年时公布针对1989年天安门民运所作的民调，后来因港府的「风险评估」而取消。

这10个调查系列中有一项调查与六四事件有关，它询问受访者，1989年那场血腥镇压期间，中国政府处理事件作法是否适当。

其他问题则就被中国视为禁忌的台湾和西藏独立进行评估。

钟庭耀强调，受影响的调查仍会予以执行，但是调查结果将存放在可望于9月上线的付费资料库中。

© 2023 AFP