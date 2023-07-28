全民盟：翁山苏姬从监狱移至政府住宅软禁

（法新社仰光28日电） 全国民主联盟一名党员今天表示，被罢黜的缅甸民主派领袖翁山苏姬已从监狱被移至一栋政府建筑物软禁。

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翁山苏姬所属的全国民主联盟（National League for Democracy）一位不具名党员今天告诉法新社：「翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）女士已于24日晚间移至高级宅邸。」

自2021年2月1日政变被军方逮捕以来，翁山苏姬唯一一次露面是在官方媒体发布的一张模糊照片中，她在首都奈比多（Naypyidaw）一个法院中出庭。

根据联合国，这场政变让缅甸陷入冲突，导致超过100万人流离失所。

党员也证实，翁山苏姬已与下议院议长帝昆秒（Ti Khun Myat）会面，且可能与正在拜访缅甸的中国外交部亚洲事务特使邓锡军碰面。

另一政党的消息人士也表示，翁山苏姬已被移至位于奈比多的贵宾宅邸。

自78岁的诺贝尔得主翁山苏姬被拘留后，许多人都相当关心她的健康状况。特别是在军政府法庭进行漫长的审判时，她被要求几乎每天都须出席听证会。

翁山苏姬因面临贪污、非法持有对讲机以及违反防疫规定等一系列的指控，被判入监服刑33年。

人权组织猛批，对翁山苏姬的审判是一场骗局，目的是要将这位受欢迎的领导者逐出政治舞台。

© 2023 AFP