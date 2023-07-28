前推特主管：马斯克性格善变 经营公司靠直觉

（法新社旧金山27日电） 社群媒体推特（Twitter）前产品经理克劳福（Esther Crawford）今天表示，推特老板马斯克（Elon Musk）经营公司靠的不是数据，而是「直觉」，不仅身边围绕着马屁精，他的情绪也反覆无常。

广告 继续浏览后续

克劳福去年底在推特办公室打地铺过夜的照片，令她在网路上爆红。她今天在已更名为X的推特上发表长文，分享自己的想法。

克劳福在贴文中说：「我不认同他的许多决定，并对他甘于毁掉这么多事物感到惊讶，但只要有足够的财力和时间，或许能催生出一些新的创意。」

克劳福2020年在推特收购她的新创事业时加入推特，随后推特又被美国亿万富翁马斯克以440亿美元买下。

克劳福说：「马斯克这个人怪得很迷人，他的确也很有趣…然而挑战在于，他的个性和举止可能瞬间从兴奋转为愤怒。」

据克劳福说法，推特员工们很怕被叫进办公室和他开会，或是不得不传达一些负面消息。

克劳福写道：「有时会觉得核心人士对马斯克所说一切的坚定支持，都过于热切和狂热。」

她说：「产品和业务决策几乎总是出于他的直觉，他（马斯克）似乎不愿意寻求或相信专业数据或知识来做决策。」

据克劳福的说法，比起在公司努力解决问题的员工们，马斯克似乎更信任随机的回馈意见和推特民调。

「他的大胆、热情和表达方式相当激励人心，但他欠缺流程与同理心令人痛苦。」

克劳福指出，事实显示，马斯克已成功解决工程上的问题，但经营网路社群平台需要的是情商。

© 2023 AFP