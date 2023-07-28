坚称司改是微小修正 尼坦雅胡：将事情拉回正轨

（法新社华盛顿27日电） 以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天接受美国媒体采访时，刻意淡化极右政府推动司法改革方案造成的影响，称此次司改是「微小修正」，同时驳斥国际和国内的反对声浪。

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尼坦雅胡告诉 美国广播公司（ABC）：「这被描述成以色列民主的终结，我认为这相当愚蠢，当一切尘埃落定时，大家就会知道了。」

他称这些将以色列司法体系的部分权力，转移给民选官员的改革，是努力地「将事情拉回正轨」。

另一个采访中，尼坦雅胡向美国有线电视新闻网（CNN）重申他的观点，他说：「我们必须修正它，而这也是我们在做的，这是一个微小的修正。」

尼坦雅胡24日和他的执政联盟在国会中强行通过司改案，反对者们称该法案藉由限制最高法院驳回政府决策的「合理性」条款（reasonableness clause），为政府变得更加独裁开辟道路。

近乎每日都有数千名以色列人走上街头抗议司改，此改革亦受到各国强烈的谴责，其中包含美国总统拜登。

尼坦雅胡今天重申：「拜登在我们上次的谈话中，邀请我今年秋天访问白宫，我想是在9月份。」

然而，拜登办公室今天仍拒透露两位领导人是否会在白宫或他处会晤。对此，白宫发言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）说：「他们都同意今年晚些时候在美国会面。」（实习编译：王宇卉/核稿：张晓雯）

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