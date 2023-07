尼日政变军人推出将领为国家新领导人

(法新社尼日首都尼阿美28日电) 在西非国家尼日发动政变的总统卫队成员今天推出卫队首长、陆军将军查尼担任国家新领导人,并警告外国切勿军事介入。尼日因伊斯兰圣战士叛乱打击,局势动荡已久。

自2011年起领导尼日总统卫队的查尼(Abdourahamane Tchiani)今天出现在国营电视台画面,说自己是「国家国土保卫委员会(National Council for the Safeguard of the Homeland)主席」。

查尼并说,这场政变是为了因应圣战士杀戮造成的国家「安全情势恶化」。

尼日总统卫队将领3天前发动政变,将总统贝佐姆(Mohamed Bazoum)扣押至今,他们并在昨天获得尼日军方广泛支持。

政变军人今天也在电视上发表声明,警告「任何外国军事干预将衍生负面后果」。

他们表示,「某些达官显要…正打算要对抗」;他们宣称,这么做的结果「只会造尼日人民遭到屠杀,以及一团混乱」。

尼日的前殖民国法国今天要求政变分子恢复民主选举出的尼日政府,并表示巴黎不会承认政变政权,称贝佐姆是尼日「唯一的总统」。

这场政变引起国际社会愈来愈多关切。东非国家肯亚的总统鲁托(William Ruto)表示,军事接管政权对非洲而言是「严重倒退」。

欧洲联盟(EU)则扬言切断对尼日的援助,并称政变「严重打击」尼日的「稳定和民主」。

