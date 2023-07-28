新加坡近20年首度处决女性 女毒贩遭绞刑

（法新社新加坡28日电） 新加坡官员表示，一名45岁公民因为贩毒有罪今天执行绞刑，这是该国近20年来首次处决女性。

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尽管人权团体大声疾呼，主张没有证据显示死刑可以吓阻犯罪，当局还是执行了这起绞刑。

新加坡中央肃毒局（Central Narcotics Bureau）在声明中表示：「对莎里德维．宾特．迪加玛尼（Saridewi Binte Djamani）的死刑判决已于2023年7月28日执行。」

迪加玛尼因为贩卖「不少于30.72克」海洛因而遭到定罪，这个数量是新加坡应判处死刑门槛的两倍多。

中央肃毒局表示，迪加玛尼2018年遭判死刑后提出上诉，2022年10月6日被上诉法院驳回，她提出总统赦免的请求也遭到驳回。

新加坡监狱署（Singapore Prison Service）在电子邮件中告诉法新社，迪加玛尼是自从2004年严美芳（Yen May Woen，译音）因为贩毒罪被绞刑以来，第一位遭新加坡处决的女性。媒体报导，当时36岁的严美芳是理发师。

COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间新加坡曾经暂停执行死刑两年，迪加玛尼今天成为当地2022年3月恢复执行以来第15位遭到处决的死囚。

新加坡人权运动人士韩俐颖告诉法新社：「这是今年第4起处决，下周还有一宗。这对家属而言非常可怕，也让其他死囚焦虑。」她表示，政府「完全没有改变心意的迹象」。

国际特赦组织（Amnesty International）指出，全球4个国家被证实去年执行毒品相关处决，除了新加坡之外，还包括中国、伊朗和沙乌地阿拉伯。

© 2023 AFP