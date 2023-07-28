美国务卿与防长抵达澳洲 准备展开部长级会谈

（法新社布里斯本28日电） 美国国务卿布林肯与国防部长奥斯汀今天抵达澳洲访问，准备与澳洲外交与国防部长举行例行双边会谈。讨论预料聚焦于军事合作事项，并将涵盖气候变迁及供应链安全等议题。

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澳洲是布林肯（Antony Blinken）与奥斯汀（Lloyd Austin）近日闪电访问太平洋国家行程的最后一站，此行目的是巩固华府在区域地位。由于中国在南太平洋崛起成为愈来愈强大的外交和军事势力，美国开始不断加紧努力重新投入区域事务。

布林肯在抵达澳洲昆士兰州（Queensland）首府布里斯本（Brisbane）之前，已经拜访了东加王国（Tonga）和纽西兰。奥斯汀则是先赴巴布亚纽几内亚（Papua New Guinea）再来到澳洲。

两人明天将与澳洲外交部长黄英贤（Penny Wong）及国防部长马勒斯（Richard Marles）展开为期2天的年度澳美部长级磋商会议（AUSMIN）。澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天在联合记者会上表示：「在战略竞争日增的此刻，澳洲与美国正携手努力促进区域的安全、稳定与繁荣。」

布林肯则说，以他的经验，美澳联盟「从未如此坚强」，「在充满挑战的时代，拥有紧密的伙伴与朋友影响重大」。

奥斯汀表示：「从东海、南海到太平洋西南部这里，我们持续见到令人不安的（中国）胁迫。我们将继续支援我们的盟友和伙伴捍卫自己抵抗霸凌行径。」

这次会议也将提供美澳双方确认「澳英美三方安全伙伴关系」（AUKUS）细节的机会。依照这份2021年签署的防卫协议，美国将提供澳洲核潜舰技术。

AUKUS的「第一支柱」，是澳洲获取一支核动力潜舰舰队，号称是澳洲历来最大军事升级行动之一。如今各方注意力转向协议的「第二支柱」，环绕网路战、人工智慧（AI）和极音速飞弹发展等事务。

另一方面，布林肯今天前往布里斯本近郊拜访澳洲电动车充电桩制造商Tritium。他在现场告诉媒体记者，洁净能源转型已迅速成为美澳结盟关系的一个「支柱」。他说：「归根结柢，这事关拥有能促成商业化运作的科技。」

美国寻求削弱中国在电动车制造等新兴洁净能源产业的称霸地位，因此视澳洲为有利友邦。澳洲是世界最大锂产国之一，而锂是充电电池关键成分，但澳洲目前大部分锂矿都运往中国炼制。

© 2023 AFP