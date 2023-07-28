美检对川普提出新指控 称他企图妨碍密件案调查

（法新社华盛顿27日电） 前美国总统川普今天面临新一波指控，检方指他密谋删除他在佛罗里达州的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）宅邸的监控录影，企图阻碍针对不当处理最高机密文件行为的调查。

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美国联邦检察官对川普发布新的起诉书，他将于明年5月接受此案审讯。川普目前在共和党2024年总统候选人提名战中领先其他竞争者。

川普驳斥这些新指控，称这「无非是（总统）拜登犯罪家族及其司法部持续情急、胡乱地企图骚扰」他和他周边的人。

川普在简短声明中表示，「疯狂」检察官史密斯（Jack Smith）「知道他们理由不充分」。

这份起诉书发布同时，川普的律师另就川普涉嫌企图推翻2020年总统选举结果一案可能起诉一事与检察官会面。

新的指控指称川普和同案被告，即川普的私人助理诺塔（Waltine "Walt" Nauta）和新被告、房地产经理奥里维拉（Carlos de Oliveira）在海湖俱乐部删除监控录影。

起诉书记录一段奥里维拉与第4名未具名员工的谈话，奥里维拉在谈话中说「老板」想要删除伺服器的内容。

川普上月对超过30项涉嫌拒绝归还敏感政府档案的刑事指控提出无罪抗辩；这些档案是他于2021年卸任时带走。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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