英国法官裁定 将无依儿童移民安置旅馆属违法

（法新社伦敦27日电） 英国一名高等法院法官今天裁定，英国政府18个月以来使用旅馆收容独自寻求庇护的儿童，属非法行为。

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慈善机构「保护所有儿童免于贩运」（Every Child Protected Against Trafficking）控告英国内政部将没有成人陪伴的儿童安置在内政部管理的旅馆里，有失妥当，且「不符合目的」。

法官张伯伦（Martin Chamberlain）在55页的裁定书中表示，这种做法「违法」，只能在「真正紧急的情况下于非常短的时间内」采用。

张伯伦指出，自2021年12月以来，这种做法已变得「系统性和常规」，内政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）允许这种做法，已「超出她的权力范围」。

张伯伦补充说：「在适用情况下，或实际上的运作，这项措施不能作为地方政府照顾措施的替代方案，成为系统性或常态的做法。」

每年都有数以万计的人来到英国寻求庇护，在英国政府处理他们的申请时，也一直想方设法安置他们。

根据英国移民法规，中央及地方政府必须为所有寻求庇护的人提供住宿，这些人在等待庇护申请结果期间不得工作。

近年，数以千计没有成人陪同的儿童乘坐小船横跨英吉利海峡来到英国，政府愈来愈常利用内政部管理的旅馆来安置他们，媒体多有报导。

移民事务大臣詹里克（Robert Jenrick）今年初披露的数据表明了这项政策的危险性之一，他说，有200名这样的儿童失踪，其中13人不到16岁，有一名是女孩。

高等法院本月得知最新数据，仍有154名儿童在旅馆失踪，其中一人仅有12岁。

在今天的裁定中，张伯伦特别指责肯特郡（Kent County）政府接到内政部通知时，未能安置和照顾无人陪伴的儿童，已属违法；他也批评肯特郡「以差别且较不利的方式对待一些没有成人陪伴、独自寻求庇护的儿童，只因他们是庇护申请人」。

在公布裁定后的听证会上，张伯伦表示，现在内政部和肯特郡之间「迫切」需要「协商」来解决问题。

内政部发言人说，内政部将「持续与肯特郡政府和英国各地方政府合作，确保地方政府为没有成人陪伴的儿童提供合适的安置之处」。

© 2023 AFP