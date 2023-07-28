英国防部调查电邮误寄马利事件 疑含致美机密资料

（法新社伦敦28日电） 英国国防部今天表示，官员因为打字错误，不小心把电子邮件寄到俄罗斯的西非盟邦马利，已就此展开调查。据英国媒体报导，相关电邮本来应该寄到美国国防部，且内含机密资料。

广告 继续浏览后续

英国国防部证实，有「为数不多」的电邮已误寄到马利。

英国「泰晤士报」（The Times）报导，那些电邮本来应该寄到美国国防部，但由于美军电邮网域名称为.mil，与马利的网域名.ml仅一个字母之差，错误于是这样发生。

大部分误寄的电邮内容无关紧要，例如官员的休假人力配置。但「泰晤士报」指出，英国对极音速飞弹所做研究的详细说明也遭到误寄。

英国「金融时报」（Financial Times）上周报导，数百万封美国军方电邮同样因为上述打字错误而被误寄到马利。

英国国防部在声明中表示：「少数电子邮件被误寄到不正确的电邮网域后，我们已经展开调查。」

「我们有信心，那些电邮没有包含任何可能危及作战安全的资讯或技术数据。所有敏感资料都是透过专为将误寄风险降至最低而设计的系统分享。」

马利是俄罗斯在非洲的数个盟邦之一，俄国佣兵组织瓦格纳集团（Wagner Group）也在当地运作。

© 2023 AFP