坠海澳洲军方直升机寻获局部残骸 机组人员仍失踪

（法新社布里斯本29日电） 澳洲警方今天表示，坠入太平洋的一架澳洲军方直升机已找到一些残骸，但经过一天一夜搜索后，仍未发现4名机组人员的踪迹。

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来自至少3个国家的军队加入了澳洲警方寻找MRH-90「太攀蛇」（Taipan）直升机机组人员的行列。这架直升机昨晚坠落在澳洲东北部外海的亚热带水域。

当时这架直升机正在参加大规模的「护身军刀」（Talisman Sabre）军事演习，这场演习聚集来自澳洲、美国和其他几个国家共3万名军人参与。

这架直升机在进行夜间行动时，坠入了圣灵群岛（Whitsunday Islands）附近海域。

澳洲昆士兰州（Queensland）警司麦唐纳（Douglas McDonald）今天表示：「我们发现了一些残骸，似乎来自失踪的直升机。」

麦唐纳并强调，找到生还机组人员的希望还未破灭。他说：「目前而言，仍在进行的是搜救行动」。

然而，随着搜索进入第2夜，4名失踪澳洲人员的命运越来越令人担忧。

麦唐纳表示，除了澳洲、加拿大和美国军方的直升机、飞机和舰艇继续搜救行动，明天将加入救难潜水员。

这起事故震惊了澳洲高层官员，他们昨天和今天在邻近的大城市布里斯本接待美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）和国务卿布林肯（Antony Blinken）。

澳洲外交部长黄英贤（Penny Wong）表示，这起事件「赤裸裸提醒我们，为我们服务的男女承担多大的风险，以及他们每天为国家服务展现多大的勇气。」

虽然澳洲及美国官员都对这起事故表达关切，但他们强调，为了确保两军皆达到「最佳状态」，有必要举行演训。

「护身军刀」军演今天短暂暂停后，一些演训项目在距离坠机地点较远处恢复进行。

© 2023 AFP