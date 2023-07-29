尼日政变总统遭扣押 美国表达贝佐姆坚定支持

（法新社华盛顿29日电） 美国国务院今天表示，国务卿布林肯向尼日遭罢黜的总统贝佐姆传达华府「坚定不移」的支持，并警告发动政变拘押贝佐姆的军方，供尼日的「数亿美元援助」恐不保。

广告 继续浏览后续

尼日本周稍早发生军事政变，亲西方的贝佐姆（Mohamed Bazoum）遭军方挟持，自2011年起领导尼日总统卫队的查尼（Abdourahamane Tchiani）宣布自己是的新国家领袖。

美国国务院发言人米勒（Matt Miller）在声明中说，贝佐姆遭政变拘押后，即将结束访问太平洋多个国家行程的布林肯（Antony Blinken）两天来二度与贝佐姆通话，向他提供美国「坚定不移的支持」。

米勒说，布林肯也赞扬贝佐姆「在促进尼日乃至广大西非地区安全上所发挥的作用，并表示华府将持续致力于确保尼日全面恢复宪政秩序与民主」。

另在与前尼日领袖依苏福（Mahamadou Issoufou）的通话中，布林肯对贝佐姆持续遭到拘押表示关切，并表示「确保尼日宪政秩序的谈判仍陷入僵局」。

米勒转述，布林肯告诉依苏福，他对「拘押贝佐姆的人已威胁到数年来成功合作与（对尼日）数亿美元援助感到遗憾」，盼依苏福继续为贝佐姆效力。

华府已警告可能暂停与尼日的安全与其他合作；目前约有1000名美军驻扎尼日。

布林肯也与法国外长柯隆纳（Catherine Colonna）谈到尼日局势，强调饱受极端伊斯兰武装份子所苦的尼日「迫切需要努力恢复宪政秩序」。

© 2023 AFP