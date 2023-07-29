拒绝支持川普舞弊说 美选务官被称叛徒罹患PTSD

（法新社凤凰城29日电） 美国亚利桑那州选务官员盖兹仍旧疑惑他怎会被诊断罹患「创伤后压力症候群」（PTSD）。他原以为这是阿富汗退伍军人，或强暴受害人才会有的疾病，怎会出现在他这个督导总统大选的人身上。

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然而，2020年那次特别的美国总统大选把他的生活搞得天翻地覆，也把全美数不清官员的生活搞得一团乱。

2020年大选时，川普在亚利桑那州马里柯帕郡（Maricopa County）不敌拜登，最后输掉选战，也成为川普拒绝承认败选的起点。

自从盖兹（Bill Gates）拒绝支持川普声称选举遭到操弄的指控，并证实川普在这个亚利桑那州人口最多的郡确实败选之后，这名51岁的选务官员遭遇了洪水般的威胁与骚扰。

最后，他被这份愤怒侵蚀，前往寻求治疗。

他回忆，「我的治疗师告诉我：你得了创伤后压力症候群…虽然子弹没有从你头上呼啸而过，但你遭遇了非常重大的创伤，而且非常公开」。

「你的正直对你而言非常重要，这项品德却每天遭到质疑…你的家人遭到威胁，你也受到威胁。」

拜登在亚利桑那州仅以1万多票的差距击败川普，使民主党在这个西南州获得罕见的胜利，也使得阴谋论四起。

盖兹先前担任主席的马里柯帕郡监督委员会，首当其冲遭到极右人士猛烈抨击。

尽管受到川普及其支持者多次施压，这个委员会仍认证选举结果合法。身为坚定共和党人的盖兹，因此被许多本党人士贴上「叛徒」的标签。

育有3名女儿的盖兹说，「死亡威胁变成一种司空见惯的事情」。「我们受到某些你所能想像到最恶毒的威胁。有一个人在推特发文说，我们的女儿应该被强暴。」

盖兹一家人基于安全因素，多次被迫暂时离开家园。

亚利桑那州从2020年开始的重新计票、选举审计和司法调查，都得出没有选举舞弊的结论。

哈佛大学毕业的律师盖兹感觉受到「背叛」，并对许多昔日政治盟友心怀愤恨。

去年5月，当盖兹在一场共和党同僚的葬礼上致悼词时，他崩溃了。他开始对着某些出席葬礼的共和党成员大声咆哮，愤怒比划手势，场面一片混乱。

隔天，盖兹的妻子恳求他去接受治疗，说她几乎已经不认得自己的丈夫了。

盖兹出现睡眠障碍，失去胃口和他的幽默感，有时候在接受媒体访问时会爆哭。

经诊断罹患创伤后压力症候群后，盖兹坦承，「直到今天…我仍很难把这个词套用在我经历过的事情上」。但他发现，这整个过程有助于他了解自己的处境，「我已经释怀了」。

这个过程也有助于他为亚利桑那州更加混乱的选举预做准备。

去年11月，马里柯帕郡的期中选举因为部分计票器出现技术问题而受到干扰。

共和党籍的州长候选人雷克（Kari Lake）最后以极小差距落马，她立刻声称其中有诈，但遭到法院驳回。

盖兹再一次被叫到全世界媒体面前，证明亚利桑那州的选举过程公开透明。在接下来的2024年总统大选，他也将协助督导。

盖兹打破沉默，公开谈论有时候被视为禁忌的心理健康问题，他也鼓励同僚检视自身心理健康。他说，「许多选务人员都遭遇了同样的事情。我只是收到死亡威胁的诸多人之一」。

根据非营利组织「民主基金会」（Democracy Fund）去年11月调查，地方选务官员当中有1/4曾受到暴力威胁。

© 2023 AFP