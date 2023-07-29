拜登首认第7名孙子女 韩特与阿肯色州女子所生

（法新社华盛顿28日电） 美国总统拜登今天首度公开承认他的第7名孙子女，是次子韩特（Hunter）与阿肯色州一名女子所生的4岁女孩。

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拜登先前因不认这名孙女，遭到共和党人抨击。

拜登透过声明对美国「时人杂志」（People Magazine）谈到他的孙女时表示，孙女名为娜薇．琼恩．罗伯兹（Navy Joan Roberts），并称「这不是个政治议题，而是家务事」。

拜登说：「我们的儿子韩特和娜薇的母亲朗登（Lunden）正针对他们女儿最有利的扶养关系做努力，同时在未来尽可能维护她的隐私。」

拜登表示，他和妻子吉儿（Jill）「只想把一切最好的给我们所有孙子女们，包括娜薇」。

「时人杂志」引述不具名知情人士说法表示，韩特和朗登间的子女扶养费纠纷已影响到拜登夫妇与娜薇的互动方式，这起纠纷已于上个月和解。

这名消息人士说：「你要记得，娜薇的双亲之间直到几周前都还存在争议不小的法律诉讼。身为祖父母，拜登夫妇一直让韩特带头决定。」

共和党人先前曾对民主党籍的拜登提出严厉批评，他们称拜登闭口不提娜薇，与他身为一个爱家好男人的公众形象不符。

共和党联邦众议员斯特凡尼克（Elise Stefanik）本月稍早向英国「每日邮报」（Daily Mail）发表评论时表示，拜登不承认娜薇，既「冷酷、无情，自私又懦弱」，还称这件事是「不可原谅的耻辱」。

韩特是娜薇的生父一事，是透过DNA检测证实。据报导，娜薇迄今还没见过她的父亲或祖父母。

另有4名子女的韩特多年来都在与毒瘾对抗，他目前因逃漏税及非法拥枪等指控身陷法律纠纷。

© 2023 AFP