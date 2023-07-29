纽时：美关键基础设施遭植入恶意软体 以利中国侵台期间干扰美军部署或补给

（法新社华盛顿29日电） 纽约时报今天报导，美国拜登政府相信中国已在美国主要电力和通讯网络植入堪比「定时炸弹」的恶意软体，一旦美中因台湾问题爆发冲突，北京很可能藉此扰乱美军干预行动。

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纽约时报（The New York Times）援引美国军方、情报和安全官员说法报导，一旦美中爆发冲突，包括北京在某个时间点动用武力入侵台湾，该恶意软体可能让中国人民解放军有能力扰乱美国军队的部署或补给行动。

报导指，这个软体可让中方切断美国军事基地以及各地家庭和企业的水电供应和对外通讯。

事实上，早在今年5月底，微软（Microsoft）就曾警告，国家支持的中国骇客已渗透美国关键基础设施网络。

微软将美国太平洋领土、重要军事前哨站关岛列为中国攻击目标之一，但该公司在美国其他地方亦已发现恶意活动。

据报导，本次所发现、自2021年中开始进行至今的秘密攻击很可能是为了在发生区域冲突时阻碍美国做出即时反应。

澳洲、加拿大、纽西兰和英国当局也同时警告，称中国骇客行动可能遍布全球，并可能影响广泛的基础设施。

美国当局发现这款恶意软体后，白宫战情室召开了一系列会议，与会者包括高阶军事、情报和国家安全官员，以努力追查并根除该软体。

一名国会议员形容，这款恶意软体本质上就相当于一颗「定时炸弹」。

白宫国家安全会议（NSC）发言人霍奇（Adam Hodge）28日发布声明称，「拜登政府正努力不懈，保护美国关键基础设施免受任何干扰，这也包括跨部门协调工作，旨在保护供水系统、管线、铁路和航空系统等。」惟声明并未提到中国或美军基地。

他还说，拜登总统也透过一系列行政命令，「首度强制要求采取严格的网路安全措施」。

发现恶意软体的消息获公开披露之际，适逢美中关系紧张时刻，中国声称台湾是其领土，美国则设法禁止向北京出售先进半导体。

© 2023 AFP