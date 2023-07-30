中非共和国总统寻求3连任 推公投取消宪法任期限制

（法新社中非共和国班基30日电） 中非共和国今天举行公投，选民将决定是否支持一项新宪法，允许总统图瓦德拉在这个经历了多次政变的国家寻求连续第3个任期。

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图瓦德拉（Faustin-Archange Touadera）在2020年赢得可执政至2025年的第2个任期。那次投票曾因武装反叛团体数次攻击而受到干扰，同时他也必须克服有关舞弊的指控。

图瓦德拉的对手指控，在俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团（Wagner Group）日益明显的保护下，图瓦德拉想成为「终身总统」。瓦格纳集团在2018年首次部署于中非共和国。

拥有550万人口的中非共和国是世界上最贫困的国家之一。

投票于当地时间上午6时（台湾时间下午1时）开始、下午4时结束，约有190万人被通知投票。

根据国家选举机构，初步结果预计在8天后才能公布，而中非共和国宪法法庭将于8月27日公布最终结果。

拟议的新宪法将把总统任期从5年延长至7年，并废除两届任期的限制。

民调显示，「同意」阵营有望取得胜利。

国民议会副议长恩加马纳（Evariste Ngamana）告诉法新社：「我们知道『同意』阵营将会获得胜利，但我们将重点放在参与上。」

主要反对党、公民团体和武装反叛分子皆呼吁选民抵制这次公投。

反对派尤其对缺乏最新的选民名册表示抗议，并指出负责保证自由公正的选举机构并不独立。

在中非共和国首都班基（Bangui），约2000名至3000名「同意」派支持者28日参加了最后一次集会，试图争取更多对这项提案的支持。

但观察家表示，这次公投可能不会引起大众的兴趣。

国际危机组织（International Crisis Group）分析家布塞尔（Charles Bouessel）表示：「大多数的中非共和国人民都在艰困的经济和安全环境中挣扎求生，他们无疑还有这次公投之外的其他优先事项。」

布塞尔指出：「这次公投只会动员那些与当权者有密切关系的人，很少其他人会参与。」

© 2023 AFP