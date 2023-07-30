哥伦比亚总统证实儿子被逮 与洗钱与不法致富案相关

（法新社波哥大29日电） 哥伦比亚官员表示，总统裴卓（Gustavo Petro）的儿子尼可拉斯（Nicolas）今天已因与父亲选战相关的洗钱与不法致富罪名被逮捕。

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裴卓是哥国首位左派总统，他今天在更名为X的社群网站推特（Twitter）写说，警察逮捕了他的儿子尼可拉斯和前儿媳瓦斯盖兹（Daysuris Vasquez）。

安全探员在滨海城市巴兰基亚（Barranquilla）逮捕37岁的尼可拉斯和瓦斯盖兹，并将两人带至首都波哥大（Bogota）。检方表示，两人有层层警卫戒护，在一处地堡等候出庭。

瓦斯盖兹3月接受杂志「星期周刊」（Semana）访问时指控尼可拉斯2022年为了父亲裴卓的总统选战，也就是裴卓后来胜选的那场选战，而从毒贩和走私贩手中收取大笔款项。

瓦斯盖兹指称，尼可拉斯用这笔钱在巴兰基亚奢华度日。

裴卓写说：「祝我儿好运、坚强。但愿这起事件能让他培养品格、思考自己犯的过错。」

检方证实已依洗钱和非法致富罪名遭捕尼可拉斯，并依洗钱罪名逮捕瓦斯盖兹。

自这起丑闻爆发以来，总统裴卓已否认自哥国古柯硷毒枭手中收取过金钱，并亲自要求儿子成为调查对象。

瓦斯盖兹在3月的「星期周刊」专访中表示，尼可拉斯自一名名叫罗培斯耶拉（Samuel Santander Lopesierra）、目前人在美国坐18年苦牢的贩毒手中，收取相当于12万4000美元（约新台币392万元）的款项。

她表示总统裴卓并不知道尼可拉斯从这名定罪毒贩手中收取过这笔钱。

© 2023 AFP