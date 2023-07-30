埃及节能惹民怨：停电为什么还能出口天然气

（法新社开罗30日电） 白天没有空调，天气闷热，晚上一片黑暗，埃及政府的节能措施让民众怨声载道。有民众不禁问道：停电为什么还能出口天然气？

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本月地中海地区气温创历史新高，埃及各地实施每天数次长达数小时的停电。

经过11天的天天停电后，埃及总理马德布利（Mustafa Madbouly）27日命令公务员每周居家上班一次，宣布计划至少直到8月底的节电措施，并提出解决埃及能源危机的其他解决方案。

但许多埃及人在社群媒体上批评并嘲笑他们认为是政府方面的失败。

36岁的埃及居民伊斯兰（Islam）接受法新社采访时不解地问：「为什么我们生活在黑暗之中，却向欧洲出口天然气？」

一些人想起了这个阿拉伯世界人口最多的国家上次面临持续停电是在10年前的夏天，当时的情况加剧民众对已故伊斯兰领袖穆希（Mohamed Morsi）短暂总统任期的不满和抗议。

2013年7月，穆希被时任国防部长塞西（Abdel Fattah al-Sisi）罢黜，之后塞西政府投资了数十亿美元，用于改善国家电网。

直到数周前，官员们还坚称，埃及人多年来因电力供应不稳而遭受的痛苦已不复见。

公共电力公司在上周并未提供太多细节的声明中，建议埃及人「避免在每小时开始时搭乘电梯」，因为电力供应可能持续「不超过一个小时」。

这一建议在埃及社群媒体惹来讪笑，用户纷纷贴文嘲讽。

其中一个建议人们「避免在每小时的50分到下一小时的10分之间搭乘电梯」。

另一则贴文提供类似火车时间表的建议说，市民「如果错过中午12:50的电梯，可以搭乘下午1:10的电梯」。

从气温经常超过摄氏45度的上埃及到开罗的高档地区，话题都差不多：什么时候停电、要停电多久，一天停电几次？

最富裕的族群也都拿这种情况来嘲讽，亿万富翁萨维里斯（Naguib Sawiris）说，「发明电灯的爱迪生死的时候，全世界关灯1分钟，在埃及…我们直到今天都还在缅怀他」。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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