尼日政变 欧盟与法国暂停合作与援助

（法新社尼日首都尼阿美29日电） 非洲联盟（AU）要求扣押总统的尼日军人15天内「返回军营并恢复宪法权威」；另外，欧洲联盟（EU）与尼日的前殖民统治者法国，今天暂停对尼日的安全合作和财政援助。

广告 继续浏览后续

尼日受伊斯兰圣战士叛乱所扰，局势动荡已久。总统贝佐姆（Mohamed Bazoum）26日遭到扣押，发动政变者随后推举自2011年起领导尼日总统卫队的查尼（Abdourahamane Tchiani）将军为新领导人。

查尼表示，这次政变是对与圣战流血、腐败和经济困境相关的「安全局势恶化」的回应。

非洲联盟和平与安全理事会（AU Peace and Security Council）昨天就尼日政变一事举行会议，在会后发表的公报中「要求（尼日）军事人员立即且无条件地在最迟15天内返回军营，并且恢复宪法权威」。

非洲联盟和平与安全理事会以「最强烈措辞谴责」这场推翻民选政府和其总统贝佐姆的行动，并对非洲地区军事政变「惊人的死灰复燃」深表关切。

法国外交部表示，将暂停对尼日的发展援助和预算支持，同时呼吁「立即恢复宪法秩序」并恢复贝佐姆的职务。

与此同时，欧盟外交与安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）表示，欧盟不会承认叛乱分子，并宣布立即无限期暂停与尼日的安全合作以及预算援助。

欧盟声明称，贝佐姆「仍是尼日唯一合法总统」，呼吁立即释放他，并要求政变领导人对总统及其家人的安全负责。

波瑞尔表示，欧盟准备支持西非区域集团未来做出的决定，「包括采取制裁」。

© 2023 AFP