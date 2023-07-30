教宗手术后初愈 亲往葡萄牙主持世界青年日大会

（法新社梵蒂冈29日电） 罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）接受疝气手术近两个月后，预定于8月2日前往葡萄牙里斯本（Lisbon）为「世界青年日」（World Youth Day）展开为期5天行程。

广告 继续浏览后续

法新社报导，高龄86岁的教宗尽管有健康上问题，葡萄牙行程却安排得很紧凑；教宗在6月间曾在医院住了9晚，那是他自2021年以来第3度住院。

一向直言不讳的教宗喜欢和信众在一起，在年轻的天主教信徒间非常受欢迎。他此行预料将谈及年轻人特别关心的议题，诸如气候变迁等，也预料将提及乌克兰战争。

「世界青年日」每隔两三年举办一次，是一场为期一周的宗教及文化活动及庆典。有鉴于数十年来神职人员性侵儿童丑闻导许多教友不再支持教会，「世界青年日」给了天主教机会，说明教会依旧有其价值。

「世界青年日」主办单位预计本届大会将吸引全球约百万人朝圣；葡萄牙政府则认为人数可能达到150万人。

官员表示，教宗访问期间，里斯本当局大约会动员1万6000名执法、民防和医务人员。

教宗来访时也将关闭道路和地铁站，这对居民55万、街道已满是夏季游客的里斯本来说，将会是不小的挑战。 （译者：纪锦玲）

© 2023 AFP