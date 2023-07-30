泽伦斯基：战争将回到俄罗斯国土上发生

（法新社基辅30日电） 俄罗斯国防部表示，俄军击落3架攻击莫斯科的乌克兰无人机。乌克兰总统泽伦斯基今天警告，「战争」正逐渐回到俄罗斯国土上。

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泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）走访西部城��伊凡诺-法兰科夫斯克（Ivano-Frankivsk）时说：「渐渐地，战争正在回到俄罗斯国土上，回到具象徵意义的俄罗斯中枢和军事基地上，这是一个难以避免、自然而且绝对公平的进程。」

他强调，「乌克兰越来越强大了」，但也警告乌克兰应该为冬季时能源基础设施恐再遭攻击作好准备。

「但是我们必须意识到，就跟去年一样，俄罗斯恐怖分子今年冬天可能仍会攻击我们的能源部门和关键设施。」

泽伦斯基表示，当局在伊凡诺-法兰科夫斯克就因应「所有可能的情境」进行商讨。

俄罗斯国防部表示，今天清晨在莫斯上空击落3架乌克兰无人机。乌方攻击行动造成两栋办公大楼受损，导致一座国际机场短暂关闭。

莫斯科当局今天另外表示，已经阻止乌克兰企图在晚间以25架无人机攻击克里米亚（Crimea）的行动。俄罗斯于2014年并吞克里米亚半岛。

莫斯科指责基辅最近对包括克里姆林宫和俄罗斯边境城镇发动一系列无人机攻击，今天通报的攻击是其中最新一波行动。

© 2023 AFP