货船荷兰外海着火 强风延误拖吊作业

（法新社荷兰西特斯克令29日电） 一艘载有超过3000辆汽车的货船在荷兰外海起火，官员今天表示，强风延迟打捞拖吊作业，生态灾难的疑虑仍未解除。

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法新社报导，「弗莱明特公路号」（Fremantle Highway）货船25日窜出火苗，疑似是船上一辆电动车肇祸。荷兰基础设施暨水利管理局（Rijkswaterstaat）表示，这艘船可能还要几天才能拖移到新地点。

虽然火势已减弱，但因风向改变让拖吊作业船只被笼罩在浓烟中，船上工作人员的健康和安全都受影响。

荷兰基础设施暨水利管理局表示，火势预计不会对周围环境造成「直接后果」。

这艘船仍在特斯克令（Terschelling）和阿默兰岛（Ameland）附近，而两岛所属的群岛为瓦登海（Wadden Sea）生态敏感区。

德国绿色和平组织（Greenpeace Germany）成员山坦（Manfred Santen）说：「我们可以稍微乐观一些，但风险仍然存在。」他今天抵达事故地点，注意到当地散发出「非常可怕」的气味。

他表示，汽车塑料和材料燃烧时散发出化学物质，其影响仍令人担忧，特别是对鸟类、鱼类所赖以维生的微生物及食物链底层等物种的冲击。

总部位于日本的船舶租赁公司K Line通报说，船上共有3783辆车，其中包括498辆「电动车」。

有23名水手在运输船燃烧时被救出，但其中一人不幸丧生。起火事件也迫使一些船员从甲板跳海求生。 （译者：纪锦玲）

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