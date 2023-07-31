巴基斯坦政治集会遇自杀炸弹攻击 44死百余人伤

（法新社白夏瓦30日电） 巴基斯坦官员表示，一个激进伊斯兰政党今天在西北部地区举行政治集会时遭遇自杀炸弹攻击，目前累计至少44人身亡、逾百人受伤。

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这起炸弹攻击事件的目标是伊斯兰神学者协会法查芮曼集团（JUI-F），这个政党为了今年稍晚的选举，而在靠近阿富汗边界的卡尔镇（Khar）举办集会。伊斯兰神学士法查芮曼集团为联合政府党团成员之一，由激进伊斯兰教士所领导。

事发当时，有数以百计支持者聚集在一个大帐篷底下。试图协助受害者的阿布杜拉汗（Abdullah Khan）说：「帐篷一侧垮了下来，将拚命奔逃的人困在其中。」

「现场一片混乱，肉块和遗骸散落在地，已无气息的受害者倒在一旁。」

开柏普赫图赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）卫生厅长安瓦尔（Riaz Anwar）今晚告诉法新社：「死亡人数持续上升，已确认有44人丧命、100多人受伤。」

巴基斯坦预计10月或11月举行大选，而国民议会将于未来几周解散，各政党正准备展开竞选造势活动。

巴基斯坦总理夏立夫（Shehbaz Sharif）今天在社群媒体谴责这起炸弹攻击事件，向受害者致哀，并矢言要将幕后黑手绳之以法。（译者：纪锦玲）

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