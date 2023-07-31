波斯湾气田所有权争议未解 伊朗：争取所属权益

（法新社德黑兰30日电） 伊朗官媒报导，伊朗石油部长奥吉今天表示，若协商失败，德黑兰将「针对沙乌地阿拉伯和科威特同样声称拥有的一处争议天然气田，争取伊朗应有权利」。

广告 继续浏览后续

长期以来，蕴藏丰富资源的波斯湾近海地区一直是这3个国家争夺的焦点。这处天然气田在伊朗称为「亚拉什」（Arash），在沙乌地和科威特则称为杜拉（Dorra）。

「伊朗石油部新闻通讯社」（Shana）引述伊朗石油部长奥吉（Javad Owji）的话报导：「假如彼此没有意愿相互合作与理解，伊朗将寻求维护其在这处天然气田探勘与开采的权益。」

科威特和沙国去年无视伊朗反对签定一项协议，联合开发这处天然气田。伊朗批评这项协议「非法」。

德黑兰本月稍早表示，已准备好开始钻探这处天然气田后，科威特邀请伊朗就两国之间的海上边界争议举行新一轮谈判。

天空新闻阿拉伯台（Sky News Arabia）27日引述科威特石油部长巴拉克（Saad Al-Barrak）的话报导，科威特将在不等待与伊朗达成划界协议的情况下，在这处天然气田进行「钻探和生产」。

伊朗石油部新闻通讯社报导，奥吉说，德黑兰一直在寻求「与邻国谈判并达成理解的途径」。

奥吉还说：「伊朗不会容忍自身权利受到侵犯。」

这项天然气田争议可以回溯到1960年代，当时伊朗和科威特核发重叠的近海开采特许权。这块天然气田可开采蕴藏量预估约2200亿立方公尺。

伊朗和科威特多年来针对两国之间的海上边界争议举行谈判，均以失败告终。

伊朗2001年钻探这处天然气田，引发科威特和沙乌地达成一项海上边界协议，载明两国共同开发这处近海区域。

今年3月，沙乌地和伊朗在中国斡旋下同意恢复双边外交关系，这两个中东大国之间降低紧张关系的希望随之升高。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP