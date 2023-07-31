澳洲：海滩神秘物体 很有可能是印度火箭残骇

（法新社雪梨31日电） 澳洲当局今天表示，日前被冲上澳洲海滩的神秘物体，经鉴识后很有可能是印度火箭残骇。

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这个表面附着甲壳类动物的大型圆柱体，7月中旬在西澳州首府伯斯（Perth）以北车程2小时的偏远海岸地区朱里恩湾（Jurien Bay）附近被人发现，。

业余侦探在网路上纷纷加以揣测，有的推测这个物体可能来自军事领域，甚至与2014年马航MH370失踪航班有关。

但是澳洲太空总署（Australian Space Agency）表示，他们断定这个物体「很有可能」是来自「极轨卫星运载火箭（Polar Satellite Launch Vehicle）已耗损第三节」的残骇。

澳洲太空总署另指出，这具中型运载火箭是由印度太空研究组织（Indian Space Research Organisation）运作。

该物体高约2公尺，缆线从上方垂挂下来，目前正被保存。

同时，澳洲太空总署表示，澳洲和印度官员正一同努力「提供进一步确认，以决定接下来的步骤，包含考虑联合国太空条约下应履行的义务」。

这并非澳洲首次发现自己成了太空垃圾的着陆场。去年八月，新南威尔斯州（New South Wales）的一名牧羊农，发现来自马斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）任务的烧焦巨块伸出他的牧场。（实习编译：黄莹珊/核稿：陈政一）

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