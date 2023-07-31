缅甸延长紧急状态 8月选举承诺将跳票

（法新社仰光31日电） 缅甸国防与安全委员会（National Defence and Security Council）今天通过将国内紧急状态延长6个月，显示将延后军政府承诺8月底前会举行的选举。

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根据缅甸广播电视台（MRTV），代理总统明穗（Myint Swe）今天宣布将紧急状态延长实施6个月。

缅甸军事将领最初于2021年2月推翻翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）的政府时，宣布进入紧急状态，本来将于7月底失效，但国防与安全委员会今天开会讨论国家状态。

明穗在会上表示：「紧急状态时期将再延长6个月，自2023年8月1日起算。」

缅甸武装部队国防军总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing）则向委员会解释，这是因为实皆（Sagaing）、马圭（Magway）、勃固（Bago）和德林达依（Tanintharyi）各省以及克伦邦（Karen）、克耶邦（Kayah）和钦邦（Chin）等地仍有战斗和攻击事件。

他又说：「我们需要时间继续履行职责有条理地进行准备工作，我们不应仓促举行下次选举。」

根据缅甸宪法，延长紧急状态将使必须举行选举的日期延后。

© 2023 AFP