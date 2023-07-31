美高阶军官称将仰赖盟友 应对太平洋区域军事风险

（法新社雪梨31日电） 一名美国陆军指挥官告诉法新社，美国计划仰赖盟友、而非大规模扩张自身军队，以应对中国在太平洋区域引发的军事风险。

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位在夏威夷欧胡岛（Oahu）、拥有1万2000名士兵的陆军第25步兵师指挥官莱恩（Joseph Ryan）少将表示，北京在太平洋区域享有「非常明显」的优势。

他指出，中国正不断提升军事防御与远程火箭飞弹能力，北京也拥有在太平洋区域部署部队和装备的便利性。

相较之下，一旦发生冲突，美国及盟国将必须穿越国际水域或多国领土，这些行动需要取得对方许可，届时也必须调动海、陆、空交通。

莱恩上周末在澳洲达尔文（Darwin）参加「护身军刀」（Talisman Sabre）跨国军事演习时表示，「我不认为美国在区域的军事能见度会大幅扩张，但我确实看到区域内伙伴关系的强化、机会，以及一些成长」。

近年来，北京和华盛顿的紧张关系因台湾问题、中国在南海的主权争议，以及中美在南太平洋区域争夺影响力而加剧。

莱恩认为，台湾可能只是中国更广泛计画中的「第一个议题」，北京「至少会希望成为东南亚的霸主，肯定也会强化其全球野心」。

至于去年4月与中国签署安全协议的索罗门群岛，莱恩表示，索罗门群岛是个主权国家，该国应「谨慎」处理与中国的关系。

他说，北京「完全有权利」在该区域活动，「前提是每一方都应遵守二战以来制定的国际准则」。

「不过，他们（中国）已表现出不会这样做的明确倾向，冒犯了我们在该区域的许多盟友和合作伙伴。」

© 2023 AFP