肯亚提议率领多国部队协助维安 海地：乐见

（法新社太子港30日电） 非洲国家肯亚提议愿领导一支千人的多国部队赴海地，为这饱受暴力蹂躏的加勒比海国家维护安全；海地则「怀着极大兴趣」表示欢迎。

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法新社报导，肯亚昨天宣布已准备好派遣1000名警力，以协助培训并支持海地警方对抗暴力帮派集团。海地首都太子港（Port-au-Prince）大多地区目前皆遭帮派盘踞。

海地外交部长金努斯（Jean Victor Geneus）今天声明说：「海地感激非洲国家这种团结的表现，海地乐见也期待肯亚所提的评估任务团。」

由肯亚为首的特遣部队提案，仍需联合国安全理事会授权，也需地方当局的正式同意。

安理会已要求联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）8中旬前提交一份有关解决地问题的方案报告，包括派遣一支由联合国率领的任务团。

近一年来，海地总理亨利（Ariel Henry）和联合国秘书长古特瑞斯都呼吁国际社会介入，以协助海地进行维安工作，但都没有国家挺身而出，直到昨天才改观。

联合国维和部队曾于2004至2017年在海地执行任务，但因来自尼泊尔的维和部队人员疑将霍乱弧菌带进海地，导至9500人死亡，联合国维和任务团也失去支持。

在本周，美国下令非必要的使馆人员及其家属尽快离开海地。

根据一个基督教援助组织说法，它们组织旗下的一名年轻美国护理师和她襁褓中的孩子，本月27日在海地遭到绑架。（译者：纪锦玲）

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