防食品劫掠 奈及利亚阿达马瓦州全天候宵禁

（法新社奈及利亚卡诺30日电） 奈及利亚东北部阿达马瓦州（Adamawa）当局今天起全州施行全天候宵禁，以阻止首府约拉（Yola）四处发生的食品店抢劫潮。

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抢劫事件中，数百名居民闯入储存谷物与其他商品的公共和私人仓库，并开车运走。

州长发言人沃诺西库（Humwashi Wonosikou）声明表示：「阿达马瓦州州长芬蒂里（Ahmadu Umaru Fintiri）宣布该州实施24小时宵禁，7月30日起立即生效。」

阿达马瓦州警方发言人恩古罗杰（Yahaya Nguroje）表示，已部署维安人员执行宵禁措施。

奈及利亚是非洲人口最多国家，也是非洲最大经济体，在上个月结束燃料补贴政策后，导致油价翻涨4倍、食物价格飙升。

景气衰退和COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情伤害了奈及利亚的经济，造成2.15亿的公民生活艰难，其中近半每天生活费不到2美元。

网路上的一段影片显示，约拉市居民从奈及利亚国家紧急事故管理署（NEMA）仓库抢夺一袋又一袋的谷物、数箱义大利面和其他民生用品。

根据NEMA消息来源表示，因为劫掠事件，NEMA将提高全国仓库的警戒，防止可能的抢劫行为。

联合国今年稍早预测，2023年将有超过2500万奈及利亚人会面临粮食不安全的「高风险」。

© 2023 AFP