俄称黑海船艇和莫斯科��险遇袭

（法新社莫斯科1日电） 俄罗斯官员表示，阻止了乌方针对黑海巡逻艇和莫斯科��进行的新一波无人艇和无人机攻击。几天前才受到攻击的莫斯科市办公大楼，今天再遭新一波乌克兰无人机袭击。

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俄罗斯国防部表示：「2架乌克兰（无人飞行载具）在莫斯科州奥金佐沃（Odintsovo）和纳罗福明斯克（Narofominsk）区域上空被防空系统摧毁…另一架无人机被电子作战系统压制，并且失控坠毁在莫斯科市（Moscow City）区内。」

俄罗斯国防部队7月30日在莫斯科市同一区域击落无人机，机体残骸毁损两栋办公大楼，炸碎好几面窗户，文件洒落在底下的人行道上。

莫斯科市长索比亚宁（Sergei Sobyanin）今天在Telegram写道，一架无人机飞入莫斯科市区上次遇袭的那栋大楼，大楼21楼的外墙受损，多面窗户被击碎。他说救难单位已赶往现场，没有传出伤亡消息。

26岁居民柏塞内娃（Anastasia Berseneva）对法新社说：「上次攻击之后，大家都在说『他们不会两次都打相同的地方』，但今天早上我们起床后都吓到了。我不确定会不会搬走，但我认为有可能。」

塔斯社（TASS）报导，这起无人机攻击事件发生不久后，莫斯科伏努科夫国际机场（Vnukovo International Airport）曾短暂关闭。

俄罗斯国防部今天表示，俄军也阻止乌克兰锁定黑海（Black Sea）巡逻艇进行的无人艇攻击。

国防部在声明中写道：「乌克兰武装部队在夜间试图以3架无人艇攻击俄罗斯舰队的柯托夫号（Sergei Kotov）与毕可夫号（Vasiliy Bykov）巡逻艇未遂。」

两艘巡逻艇当时正在克里米亚半岛（Crimea）塞凡堡（Sevastopol）西南方340公里的海域航行。克里米亚半岛2014年被俄罗斯并吞，塞凡堡是俄罗斯黑海舰队的基地。

© 2023 AFP