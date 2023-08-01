保加利亚18岁女子遭前男友凌虐剃发 群众罕见抗议

（法新社索菲亚31日电） 保加利亚一名18岁女子自述一个月前遭前男友施暴，身体被割伤超过400道、鼻子被打断、头发被剃光，震惊全国，数以千计人今天上街抗议女性遭受暴力。

广告 继续浏览后续

在保加利亚，抗议对女性施暴的集会很罕见，但这次有约5000人在首都索菲亚（Sofia）示威，其他城市也有人响应。

这名女子的鼻子被打断后，又被绑起来，身体和脸孔被刀割伤超过400次，头发也被剃光。但保加利亚中部的斯塔拉萨戈拉市（Stara Zagora）法院审理后，认为她伤势「轻微」，没有下令拘留她26岁的前男友。

当局后来在压力下，以传送威胁性手机讯息给受害女子为由逮捕这名男子，但他否认施暴。

抗议群众今天举着写有「不要再有下一个女性（受害）」的海报，要求司法改革、加强保护女性。

33岁画家伊凡（Ivan）说：「对于家庭暴力的容忍和机关效能不彰，都必须改变。情况已开始有所转变，但社会需要出一份力。」

根据警方数据，今年1月到3月已有18名女性遭杀害，且疑似命丧她们认识的男性之手。但社运人士估算受害者远不只这些，他们一直努力推动修法，希望加强保护女性免受伴侣或前伴侣虐待。

保加利亚迄今拒绝批准「伊斯坦堡公约」（Istanbul Convention），又称「欧洲理事会防止和反对针对妇女暴力和家庭暴力公约」（Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence）。

欧洲联盟（EU）今年6月批准这项公约，使得迟未批准的成员国更有必须跟进的义务。保加利亚2007年加入欧盟，但索菲亚政府和其他未批准公约的国家反对在公约中使用「性别」（gender）一词。

© 2023 AFP