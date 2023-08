保加利亚18岁女子遭前男友凌虐剃发 群众罕见抗议

(法新社索菲亚31日电) 保加利亚一名18岁女子自述一个月前遭前男友施暴,身体被割伤超过400道、鼻子被打断、头发被剃光,震惊全国,数以千计人今天上街抗议女性遭受暴力。

在保加利亚,抗议对女性施暴的集会很罕见,但这次有约5000人在首都索菲亚(Sofia)示威,其他城市也有人响应。

这名女子的鼻子被打断后,又被绑起来,身体和脸孔被刀割伤超过400次,头发也被剃光。但保加利亚中部的斯塔拉萨戈拉市(Stara Zagora)法院审理后,认为她伤势「轻微」,没有下令拘留她26岁的前男友。

当局后来在压力下,以传送威胁性手机讯息给受害女子为由逮捕这名男子,但他否认施暴。

抗议群众今天举着写有「不要再有下一个女性(受害)」的海报,要求司法改革、加强保护女性。

33岁画家伊凡(Ivan)说:「对于家庭暴力的容忍和机关效能不彰,都必须改变。情况已开始有所转变,但社会需要出一份力。」

根据警方数据,今年1月到3月已有18名女性遭杀害,且疑似命丧她们认识的男性之手。但社运人士估算受害者远不只这些,他们一直努力推动修法,希望加强保护女性免受伴侣或前伴侣虐待。

保加利亚迄今拒绝批准「伊斯坦堡公约」(Istanbul Convention),又称「欧洲理事会防止和反对针对妇女暴力和家庭暴力公约」(Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence)。

欧洲联盟(EU)今年6月批准这项公约,使得迟未批准的成员国更有必须跟进的义务。保加利亚2007年加入欧盟,但索菲亚政府和其他未批准公约的国家反对在公约中使用「性别」(gender)一词。

