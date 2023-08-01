川普接连被起诉无损支持率 死忠粉丝力挺到底

（法新社华盛顿1日电） 美国前总统川普面临一起又一起刑事调查，已波及他的政治抱负和自由，但对他而言足堪告慰的是，他的民意支持率始终站在高点，在共和党2024年总统候选人提名战中遥遥领先。

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川普近期在爱荷华州笑说：「被起诉还更受欢迎的，也只有我了。」

川普目前因两起刑事案件被起诉，另外还有两项涉及重罪的调查可能即将有结果，但这完全动摇不了死忠「川粉」对他的支持。

纽约时报与西恩那学院（Siena College）昨天公布一项针对可能在共和党党内初选投票的选民所做的调查结果，显示川普狂赢佛罗里达州州长迪尚特（Ron DeSantis）37个百分点。

这个结果一点都不奇怪。根据「真清晰政治网站」（RealClearPolitics）的民调平均值，自川普4个月前因涉嫌伪造商务纪录在曼哈顿被起诉以来，他的领先幅度就从16个百分点暴增到36个百分点。

今年5月，一起民事审判的陪审团认为他曾在1990年代于纽约性侵专栏作家卡洛尔（E. Jean Carroll）；另外，他还因涉嫌不当处理国家安全机密及妨碍调查，被依40项左右的联邦重罪罪名起诉。

正争取党内提名参加总统大选的共和党籍新泽西州前州长克里斯蒂（Chris Christie）7月30日告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「等我们8月23日走上辩论台时，领先的那个人将在4个不同的司法管辖区交保在外活动：佛州、华府、乔治亚州和纽约州。」

迪尚特受到的新闻关注不多，或许是他的民意支持率与川普差距愈来愈大的原因之一；而川普的好感度与他第一次被起诉那天完全一样在39.4%，并没有降低。

总统初选将在明年1月于爱荷华州起跑，在此之前，情势仍可能出现变化，但在美国现代总统初选过程中，从未发生过选情大幅翻转的情况。

分析师告诉法新社，川普的民粹语言对蓝领美国人来说一直很有吸引力。

保守的「里程碑法律基金会」（Landmark Legal Foundation）顾问欧尼尔（Michael J. O'Neill）说：「多边贸易协议、开放边境、打不完的战争和全球化，导致许多辛苦工作的美国人失业，对未来不抱什么希望…川普让这群人得以发声，支持者认为他带来颠覆，不受制于积习难改的菁英阶层，让每一个美国人都能试着拥有更好的生活。」

美国罗格斯大学（Rutgers University）新闻学暨历史学教授葛林柏格（David Greenberg）说，77岁的川普和他的死忠支持者一向有办法在面对「共同敌人」时团结起来，甚至包括司法体系，「所以对他们来说，当川普被起诉时，更证明了他们的首领、他们的斗士，正被他们打从心底不信任的力量迫害」。

© 2023 AFP