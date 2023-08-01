巴拿马：赴美移民冒险穿越达连隘口丛林创新高

（法新社巴拿马市31日电） 巴拿马今天表是，今年到目前为止穿越位于中美与南美洲交界、原始丛林密布的达连隘口（Darien Gap）移民人数，已超越2022年全年。

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尽管危险重重，巴拿马和哥伦比亚边境265公里长的达连隘口仍成为移民从南美洲前往美国的关键要道。

巴拿马移民部副部长沙拉维亚（Maria Isabel Saravia）在记者会指出，截至7月30日共计今年已有24万8901人穿越这条原始密林路径。

这个数字已比2022全年还多600多人，已直逼2021全年13万3000人的两倍。

尽管美国、巴拿马及哥伦比亚在4月展开一项为期2个月的行动盼遏止非法移民，但从哥伦比亚穿越丛林进入巴拿马的人数仍持续上升。

穿越达连隘口沿途有野生动物、河流及犯罪集团，后者会抢劫或向移民强索钱财后引导他们穿越。

巴拿马公安部长皮诺（Juan Manuel Pino）警告，到今年底时穿越达连隘口的人数恐达40万人。

由于有许多死亡数未通报，巴拿马有关单位也不知道穿越达连隘口时死于茂密丛林的确切人数。

今年到目前走这条危险路线者已有超过10万人是来自委内瑞拉，另有约3万3000名海地人、2万5000名厄瓜多人及8500名中国人。

移民官员沙拉维亚（Maria Saravia）在发表新数据的记者会说，今年穿越丛林的人里有20%是未成年人，这当中更有51%未满5岁。

联合国警告穿越这段密林的移民恐置身疾病、暴力、性侵、人口贩运等风险。

© 2023 AFP