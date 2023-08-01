白宫专家小组坦言 美FBI涉违反境外监控法

（法新社华盛顿31日电） 美国白宫旗下顾问小组今天承认，允许联邦调查局（FBI）在世界各地监控非美国人之举已违反高度争议的「外国情报监听法」，但这项工具至关重要，以致无法扬弃。

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由白宫筹组的独立顾问专家小组建议当局对「外国情报监听法」（Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA）第702条款进行权力方面的改革。

不过，这个专家小组认为，这项法令对国家安全而言仍不可或缺。

「外国情报监听法」第702条款是美国2001年在911恐怖攻击中历经情报失误后建立的情搜利器，允许FBI等情报单位无须法院授权，即可对海外的非美国人进行电子监控，包括查看他们的电子邮件。

然而，由于对美国公民及外国人进行监控存在争议，将于今年12月到期的第702条款是否将再延长一事，在国会面临强烈抵制。

专家小组建议当局修订第702条款，并建立一套「重振系统」，来改善该条款的运作方式。

专家小组发现，「自满、缺乏适当程序以及大量的监控活动」，导致FBI「滥用第702条款，特别是针对美国人的调查」。

然而，专家小组表示，「没有证据显示，FBI基于政治目的刻意滥用这些权限」，而迄今为止，FBI透过第702条款进行数百万次资讯搜集，只有3次涉及「蓄意不当行为」。

专家小组也警告，废除这项条款恐被视为「我们这个时代最严重的情报失误之一」。

长期以来，民主党人和公民自由倡议人士一向反对这项条款。然而，共和党人受到被起诉的前总统川普影响，如今已跃居反对派核心。川普将FBI形塑成对他和他的支持者抱有政治偏见的角色，作为他2024年的竞选回锅计画中的一环。

© 2023 AFP