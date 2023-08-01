美中外交官在华府会面 商讨台海与俄乌战争等议题

（法新社华盛顿31日电） 美国国务院宣布，负责东亚和太平洋地区事务的最高外交官今天在华府与中国外交官进行了「坦诚、实质性且富有成效的讨论」。

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法新社报导，中国外交部北美大洋洲司司长杨涛今天在国务院总部，受到美国国务院亚太助卿康达（Daniel Kritenbrink）和白宫国安会中国与台湾事务资深主任柏兰（Sarah Beran）的热情接待。

国务院透过声明表示：「双方进行了坦诚、实质性且富有成效的讨论，这是维持沟通管道开放和负责任管理双边关系持续努力的一部分。」

声明指出：「双方还就一系列双边、区域和全球议题交换意见，包括俄罗斯对乌克兰的战争，以及（台湾）海峡两岸议题。」

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）高调访问中国的数周前，这2名美国高阶官员早在6月初也曾在中国会见杨涛。

美国财政部长叶伦（Janet Yellen）和气候特使凯瑞（John Kerry）近日访问北京，与中方高阶官员举行旨在稳定关系的会议。

美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）也宣布，她计划在数月内访中。

本次会议召开前几天，华府才刚宣布向台湾提供3.45亿美元（约新台币108亿元）的军事援助。

© 2023 AFP