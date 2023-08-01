美国警方：马利布海滩惊见桶装尸

（法新社美国加州马利布31日电） 美国洛杉矶郡警长办公室表示，今早在马利布海滩（Malibu Beach）上的一个桶子内发现一具男性遗体。马利布是加州的热门观光景点，深受富人和名人喜爱。

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媒体报导称，这具男性遗体被维修工人发现时，是塞进一个55加仑的桶子里。

洛杉矶郡警长办公室表示，凶案组警探正在调查此案。警方没有透露死者身分或死因。

美国广播公司（ABC）分台ABC7报导，这个桶子最初是昨天傍晚被清洁工发现，当时桶子在马利布舄湖州立海滩（Malibu Lagoon State Beach）上晃动。

法新社记者拍到的照片显示，这个已封口的桶子直立漂在马利布码头（Malibu Pier）附近的浅水域。

马利布位于风景优美的海岸线，车程距离洛杉矶不到1小时，有众多名人住在这一带，包括英国摇滚天团「酷玩乐团」（Coldplay）主唱克里斯马汀（Chris Martin），以及在长青美剧「六人行」（Friends）中饰演「莫妮卡」（Monica）的寇特妮考克斯（Courteney Cox）。

好莱坞女星茱莉亚罗勃兹（Julia Roberts）、超级名模辛蒂克劳馥（Cindy Crawford）、影星李奥纳多狄卡皮欧（Leonardo DiCaprio）与社交名媛芭莉丝希尔顿（Paris Hilton）都曾住在这个世外桃源。

桶子是歹徒常用的弃尸工具。去年，米德湖（Lake Mead）湖水退去后，浮现一个桶子，里面装着一具谋杀案受害者的骸骨。犯罪集团观察人士说，此案可能是数十年前附近的拉斯维加斯黑帮所为。

© 2023 AFP