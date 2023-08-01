翁山苏姬获局部特赦减刑6年

（法新社仰光1日电） 缅甸军政府今天局部特赦前文人政府领袖翁山苏姬，使其被判处的33年徒刑减少6年。但分析家指出，这只是军政府假装释出善意的手段，让外界以为会有某种政治宽容。

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翁山苏姬2年前遭政变罢黜后，缅甸陷入暴力动荡，军政府至今仍难以平息反对其统治的血腥抵抗。

翁山苏姬一共因为19起刑事案件遭到判刑，内容涵盖贪污到违反COVID-19（2019冠状病毒疾病）规定。这位现年78岁的诺贝尔和平奖得主健康情况令人担忧，缅甸军政府上周将她从监狱移往一栋政府建物软禁。

缅甸军政府宣布，翁山苏姬有5起案件获得特赦。军政府发言人绍敏通（Zaw Min Tun）对媒体记者表示，她的徒刑将减少6年。

不过，翁山苏姬仍面临14起案件的徒刑。人权团体谴责军政府对她施加的诉讼战全都是子虚乌有，目的是为了让一位受爱戴的民主政府领袖从大众目光消失。

绍敏通还宣布，缅甸前总统温敏（Win Myint）有2起案件获得特赦，因此减少4年徒刑。他与翁山苏姬同样在2021年政变中遭到免职。

翁山苏姬与温敏今天获得的特赦，包括在缅甸军政府为了庆祝佛教守夏节而特赦7000多名受刑人的行动。其中还有125名外籍人士获释，以及人数不明的一些死刑犯减刑至无期徒刑。

了解缅甸的独立分析家马迪森（David Mathieson）表示，军政府给予翁山苏姬局部特赦只是一个「充满讽刺的花招，假装告诉全世界可能会出现某种政治解决方案。但我们知道并不会有」。

他告诉法新社：「我们认为，他们只是在跟一名政治犯玩一些残酷游戏。所有对她（翁山苏姬）的指控都很荒谬，把33年徒刑只减去6年也不算慈悲。」

© 2023 AFP