西非领袖扬言对尼日军事干预 两邻国：形同宣战

（法新社布吉纳法索首都瓦加杜古31日电） 西非国家布吉纳法索与马利今天发表联合声明表示，为了恢复被罢黜总统贝佐姆政权而对尼日进行的任何军事干预，都会被视为「对布吉纳法索和马利宣战」。

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法新社报导，在西非多位领导人扬言要「动武」恢复尼日被罢黜总统贝佐姆（Mohamed Bazoum）政权，并说要对政变分子实施经济制裁后，尼日两邻国政府发表了上述言论。

尼日的邻国马利和布吉纳法索的军政府分别于2020年、2022年发动政变掌权，此后就跟俄罗斯的关系日益密切，并切断与传统西方盟邦的关系。

两国警告说：「对尼日的任何军事干预，都形同于对布吉纳法索和马利宣战…对尼日军事干预所引发的灾难性后果…都可能破坏整个地区的稳定。」

这两国还说，他们「拒绝向尼日人民与当局实施非法、不合理且不人道的制裁」。

尼日总统卫队指挥官蒂亚尼（Abdourahamane Tiani）自封为尼日领导人，但国际社会不理会他这番宣言，西非经济共同体（ECOWAS）要求他在一周内交出权力。

尼日是继马利和布吉纳法索之后，不到3年内第3个发生军事政变的沙赫尔地区（Sahel）国家。 （译者：纪锦玲）

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