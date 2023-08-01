UNESCO吁义大利保护威尼斯 建议将水都列濒危世遗

（法新社巴黎31日电） 联合国教科文组织呼吁义大利当局加强保护威尼斯和周围的舄湖，并在今天建议将水都列入「濒危世界遗产名录」（List of World Heritage in Danger）。

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联合国教科文组织今天建议将威尼斯列入「濒危世界遗产名录」（List of World Heritage in Danger），并称义大利当局必需加强保护这座历史名城及环绕其周围的舄湖。

联合国教科文组织（UNESCO）在建议中表示，威尼斯因气候变迁和大众旅游等一连串问题，面临「不可逆」的损害风险。联合国教科文组织世界遗产委员会（World Heritage Committee）9月将在沙乌地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）召开会议，这项建议案届时将提交给委员会通过。

联合国教科文组织说：「人为干预带来持续恶化的影响，包括持续开发、气候变迁的影响和大众旅游，恐对这个遗产杰出的普世价值造成无法逆转的改变。」

联合国教科文组织指出，「部分长期存在的问题，已经导致这个世界遗产的固有特色及特质出现恶化」，并警告说包括兴建高楼大厦在内的种种发展可能会「产生严重的负面景观影响」。

联合国教科文组织补充道：「此外，人为因素和自然变化的综合影响，正在对建筑结构和都会地区造成恶化及损害。」

联合国教科文组织称，总体而言，义大利在解决这些问题上「缺乏重大进展」，且因「缺乏整体联合策略愿景」受到进一步阻碍。

© 2023 AFP