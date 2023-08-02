中企承包马尼拉湾填海工程 美方关切

（法新社马尼拉2日电） 美国大使馆发言人今天表示，菲律宾马尼拉湾填海造陆工程发包给一家中国企业，美国外交官员对此表达关切，提出在安全和环保方面的疑虑。

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菲律宾拓展局（Philippine Reclamation Authority）告诉法新社，中国交通建设公司旗下子公司承包美国大使馆和菲律宾海军总部前、面积约318公顷水域的填海造陆工程。中国交通建设公司2020年遭华府列入黑名单。

美国大使馆发言人甘戈帕迪耶（Kanishka Gangopadhyay）表示，美国大使馆已向菲律宾提出数项疑虑，包括这项计画可能对环境带来不可逆的长期负面冲击。

「我们也关切这项计画与被美国商务部列入实体清单的中国交通建设公司有关联，中国交通建设公司涉及协助中国军方在南海建设人工岛和军事化。」

中国宣称拥有几乎整个南海的主权，还破坏数以千计公顷的珊瑚礁在南沙群岛填海造陆兴建新的人工岛，以强化中国对南海的权利声索。

环保团体长久以来示警，马尼拉湾填海工程将导致人口1300万的马尼拉都会区发生洪灾的情况恶化。

马尼拉拓展局的助理总经理利特罗（Joseph Literal）表示，这项金额6亿2400万美元、为期4年的计画是马拉市政府和开发商Waterfront Manila Premier Development Inc. （WMPDI）合资经营，发包给中国交通建设公司旗下子公司。

利特罗表示，政府发给包商建筑许可的条件是必须提供菲律宾海军一条200公尺的通道。

法新社未能联系上WMPDI代表；中国驻马尼拉大使馆对法新社寻求评论也未置评。

菲国环境部长悠罗-罗伊萨加（Antonia Yulo-Loyzaga）表示，他方也对这项计画提出关切，环境部将进行这项填海计画的累积性影响评估。

2020年，时任总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）领导的政府表示，菲国不会跟进美国将涉及在争议水域填海造陆的中国企业列入黑名单。

© 2023 AFP