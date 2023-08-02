人权组织指控沙国为报复诉讼 拘留提告美国公民5名亲属

（法新社杜拜2日电） 人权组织指控沙乌地阿拉伯拘留了1名美国公民的5名亲属，因为这名美国公民在美国宾州向沙国王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）提起了商业诉讼。

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根据总部位于华盛顿的「自由倡议」组织（Freedom Initiative）沙国负责人阿劳德（Abdullah Alaoudh），这5名被拘留人7月31日在沙乌地阿拉伯首都利雅德的特别刑事法庭（Specialised Criminal Court）曾短暂露面。

特别刑事法庭在2008年为审理恐怖主义案件成立。

阿劳德表示，一名法官念出这5人的名字，但未透露他们是否被控任何罪行，也没有订定下一次出庭的日期。

「自由倡议」谴责了这项行径，表示这是「将一项私人商业纠纷变成不公正拘留的依据」，等同于沙国司法机关「严重滥用权力」。

沙国官员并未对关于这起案件的问题做出回应。

这5名被拘留者是15岁美国公民阿尔多萨里（Rakan Nader Aldossari）的亲属，他的家族代表他在2020年6月对前王储纳衣夫（Mohammed bin Nayef）提起诉讼。

阿尔多萨里的父亲、沙国商人纳德（Nader Turki Aldossari）在诉讼中指控，纳衣夫和其他沙国实体未能履行一项与加勒比海岛国圣露西亚（Saint Lucia）炼油厂计画有关的长达数十年合约。

这项诉讼后来被修改，将王储穆罕默德．沙尔曼纳入其中，称他将纳衣夫软禁并没收他的资产，因而阻止纳衣夫履行合约义务。

尽管美国法院已驳回这项诉讼，但根据「自由倡议」、「现在就为阿拉伯世界争民主」（Democracy for the Arab World Now）、和人权组织ALQST上周发表的声明，沙国当局仍在今年稍早拘留了阿尔多萨里的亲属，这显然是一种「报复」行为。

声明中表示：「这3个组织呼吁拜登政府要求释放阿尔多萨里的家族成员，并结束对他们的迫害。」

美国国务院拒绝对此案详情发表意见。

© 2023 AFP