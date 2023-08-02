伊朗革命卫队海上演习 波斯湾3岛屿周遭展开

（法新社德黑兰2日电） 伊朗国营媒体报导，伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）今天在由伊朗控制、但阿拉伯联合大公国称拥有主权的具战略意义岛屿附近展开海上演习。

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这场军事演练主要在阿布穆沙岛（Abu Musa）举行，但也在大通布岛（Greater Tunb）和小通布岛（Lesser Tunb）周围进行。两周前，美国加强其在波斯湾地区的军事力量。

目前尚不清楚军事演习将持续多长时间。

伊朗通讯社（IRNA）报导：「为了捍卫位于波斯湾、属于伊朗的岛屿，伊朗革命卫队于2日早上展开海上演习。」

伊朗通讯社引述伊朗革命卫队海军指挥官奥兹玛伊（Ali Ozmaee）说法，表示这次演习「在阿布穆沙岛、大小通布岛进行」。

这3座岛屿位于荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）附近，几十年来一直是阿联和伊朗争执的根源。荷莫兹海峡是连接波斯湾和外海的重要水道，全球1/5的石油出口通过此处。

上个月，伊朗召见俄罗斯驻德黑兰大使，抗议波斯湾阿拉伯国家和莫斯科当局发表的联合声明，称其挑战德黑兰当局对这3座岛屿的主权主张。

根据伊朗通讯社，伊朗革命卫队海军军舰配备加迪尔级（Ghadir）巡弋飞弹系统和Fath 360弹道飞弹，还部署了配备人工智慧（AI）的无人水面舰，以及战斗机、直升机和无人机。

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