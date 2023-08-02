俄罗斯异议分子纳瓦尼将接受审判 恐服刑数十年

（法新社莫斯科2日电） 俄罗斯法庭将于4日对反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny）进行审判并做出裁决。他正面临极端主义罪名指控，恐将让他坐牢数十年。

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47岁的纳瓦尼在最后一次的言词辩论中，批评俄罗斯在乌克兰的军事行动。在此之前，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）政府对异议人士展开前所未见的镇压行动。

纳瓦尼说表示，俄罗斯「在泥潭或血泊中苦苦挣扎」。

纳瓦尼告诉法院：「数以万计的人死于21世纪最愚蠢且无意义的战争中。」

检方求处20年徒刑，罪名包括金援极端主义活动、公开挑起极端主义活动，以及「复兴纳粹意识形态」。

纳瓦尼因贪污罪被判处9年徒刑，目前正在服刑，支持者认为这是莫斯科当局对他从事政治工作的惩罚。

克里姆林宫头号批评者纳瓦尼透过影片揭露俄罗斯菁英阶层的腐败现象，在社群媒体上吸引大量追随者，并组织大规模反政府抗议活动。

纳瓦尼2020年疑似在西伯利亚遭下毒，他将该次下毒事件归咎于克里姆林宫，赴德国接受治疗后于2021年返国，不过一踏入国门就遭到逮捕。

这项审判在IK-6流放地监狱闭门进行。纳瓦尼被监禁在这座最高安全戒备的监狱中，距离莫斯科东方约250公里。

© 2023 AFP