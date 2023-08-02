俄袭击乌谷物设施 艾尔段吁蒲亭别让战事升温

（法新社伊斯坦堡2日电） 在俄罗斯攻击从乌克兰运出谷物的重要设施后，土耳其总统艾尔段今天呼吁俄国总统蒲亭别让紧张情势升温。

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艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）曾扮演关键角色，促成现已瓦解的黑海谷物协议，并把自己定位成俄乌冲突的调停人。

联合国和土耳其去年7月斡旋促成的黑海谷物协议，一度允许原本在俄乌战争下出口受阻的乌克兰谷物得以安全外销，但在俄罗斯退出之后，协议于上个月终止。

艾尔段今天表示：「任何会让俄乌战争更趋紧张的动作都不应该采行。」

土耳其总统办公室表示，艾尔段也强调谷物协议的重要性，并称这份协议是「和平的桥梁」。

乌克兰今天表示，俄罗斯袭击乌克兰南部敖德萨州（Odesa）的港口基础设施，锁定协议瓦解后用于出口谷物的设施。乌克兰检方表示，一部谷物升降机、数座谷仓和仓库因为这波攻击受损或被毁。

根据土耳其总统府，艾尔段还告诉蒲亭，谷物协议长期失效「对大家都没好处」，穷国受创会最重。

艾尔段也提到，协议实施时下降23%的谷物价格，在过去两周回涨15%。他矢言土耳其会透过外交「加紧努力」推动恢复协议。

© 2023 AFP